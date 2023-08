OL - Montpellier (1-4) : et Riou se troua en beauté...

Rémy Riou dans le but lyonnais lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Pour la deuxième fois en deux matchs cette saison, l'OL s'est incliné. Face à Montpellier, les Lyonnais ont encore offert des buts à l'image de cette boulette de Rémy Riou. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Flop : Rémy Riou

Pour la deuxième saison consécutive, il profite des blessures d’Anthony Lopes pour trouver du temps de jeu en début de campagne. Mais, à la différence du dernier exercice, Rémy Riou ne connait pas le succès escompté. Contre Strasbourg, il n’avait pas forcément été fautif mais n’avait pas non plus réussi à se montrer décisif sur les "quatre ballons qu’il a eus à jouer", dixit Laurent Blanc. Ce samedi, il n’a pas forcément eu plus de travail. Mais encore une fois, il est allé chercher par quatre fois le ballon dans ses filets.

Et cette fois-ci, il y est forcément pour quelque chose avec cette grossière erreur de relance à la 19e minute. Alors oui Diomandé n'a pas à jouer vers son gardien alors que le jeu se voulait sur l'aile gauche, mais on ne sait toujours pas ce qu’il est passé par la tête de Riou. En offrant sur un plateau l’ouverture du score à Nordin, le gardien a rendu encore un peu plus compliqué un match que l’on voyait déjà mal embarqué. Sa sortie sur le quatrième but est également un mystère... Les maux lyonnais sont nombreux et à chaque match suffit sa peine...

Le top : les 42 576 supporters ayant bravé la chaleur

Dans un tel marasme, difficile de trouver des motifs de satisfaction sur le terrain. Cherki a bien tenté de percuter mais ce fut assez personnel. Finalement, on ne peut que saluer les courageux qui ont bravé la chaleur décinoise pour prendre place dans les travées du Parc OL. Ils étaient 42 576, bien plus que ce à quoi s'attendait le club, et ont malgré tenté de faire bonne figure malgré la prestation rendue. Les Lyon 1950 ont déjà lancé le spectacle en tribunes au moment de l'entrée de joueurs. Les supporters lyonnais ont donné de la voix quand bien même le score ne donnait envie de rien. Mais comme un symbole, on ne peut pas dire que les sifflets se soient faits quand les 96 minutes ont sonné la fin de la rencontre. Comme si tout un club était déjà résigné...