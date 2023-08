Mercato : Guido Rodríguez d’accord pour venir à l'OL ?

Guido Rodriguez face à Robert Lewandowski lors de Betis – FC Barcelone (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

À la recherche d’un milieu défensif, l’OL a jeté son dévolu sur Guido Rodríguez. Le joueur du Betis serait d'ailleurs d’accord pour venir. Mais le club lyonnais doit toujours jongler avec la DNCG.

Dans sa quête de renforts estivaux, l’OL n’a pas forcément mis tous les arguments de son côté pour convaincre sportivement des recrues de signer. Samedi soir, il faut espérer qu’Ernest Nuamah et Guido Rodriguez n’étaient pas devant leur écran de télévision pour regarder la débâcle lyonnaise contre Montpellier (1-4), au risque d’être fortement refroidis. Dans cette dernière ligne droite du mercato, l’OL avance ses pions sur ces deux pistes prioritaires afin de renforcer les ailes et l’entrejeu lyonnais. Ce sont les deux souhaits ciblés par Laurent Blanc et Matthieu Louis-Jean tente de s’activer avec sa cellule. Mais comme depuis le début de l’été, l’OL doit composer avec les sanctions de la DNCG.

Quand pour Nuamah, le club lyonnais essaye de convaincre Nordjaelland avec un prêt avec option d’achat obligatoire, cette solution n'est possible avec le Betis pour Guido Rodríguez, en fin de contrat en juin 2024. L’OL va devoir payer, mais surtout vendre certains joueurs non désirés pour conclure l’affaire. Ça ne sera pas une question d’heures, mais plutôt de jours. Néanmoins, le club rhodanien peut s’appuyer sur un argument de poids afin d’être optimiste. L’Équipe avance que le milieu défensif argentin est ouvert à la possibilité de connaitre une expérience entre Rhône et Saône. Ça ne fait pas une arrivée, mais c’est déjà un début…