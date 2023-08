Mercato : la décision de la DNCG "plombe forcément" l'OL

À onze jours de la fin du mercato, l’OL est dans le flou artistique sportivement après la défaite face à Montpellier (1-4). Laurent Blanc attend toujours des recrues pour remanier un effectif "perdu".

Il n’y avait pas que sur les autoroutes de France que ce samedi était classé noir. À Décines, la soirée a tourné au cauchemar pour l’OL et ses supporters face à Montpellier. Dans la chaleur qui a frappé l’agglomération lyonnaise, les Montpelliérains sont venus installer la clim au Parc OL, sans avoir même besoin de forcer leurs qualités. Ce lourd revers (1-4) avait du mal à passer dans les gorges rhodaniennes, mais les Lyonnais n’ont rien fait pour s’éviter l’insolation estivale. Avec un deuxième revers de suite en championnat, l’OL est déjà dos au mur et paie pour apprendre.

Après la rencontre, Laurent Blanc a encore pointé du doigt l’inexpérience de son groupe, quasiment vu comme inférieur à celui de Montpellier. À l’heure actuelle, l’OL ne serait pas capable de rivaliser avec les formations dont il est censé battre le fer jusqu’à la fin de la saison pour les places européennes. "Sans leur manquer de respect, c’est une bonne équipe, mais à chaque contre, on se retrouve en danger. Donc à un moment donné, il faut se demander pourquoi. Et justement, il y a des joueurs qui sont en plein apprentissage du haut niveau et qui ne l’ont pas digéré. Quand ils sont encadrés, ça va, mais quand ils ne le sont plus, ça devient plus compliqué."

"On avait tout prévu sauf la décision de la DNCG"

Samedi soir, pour relever la tête, Laurent Blanc a tenté d’apporter du sang frais avec notamment les entrées d’Amin Sarr et les premiers pas d’Ainsley Maitland-Niles. Ce dernier ne devrait pas débuter de sitôt à la vue de sa prestation. Après seulement une petite dizaine de minutes, il est déjà apparu à bout de souffle, preuve d’un recrutement qui interrogeait déjà au moment de son annonce.

L’OL doit faire avec les moyens du bord, mais Blanc espère ne pas devoir faire avec cet effectif s’il vient à rester en place sur le banc. "Même si je ne m’attends pas à avoir 5 ou 6 joueurs qui arrivent, il faut penser à se renforcer. On avait pensé à tout ça, tous les clubs font ça en fin de saison. On avait tout prévu, mais on n’avait pas prévu la décision de la DNCG. Ça nous plombe même si je ne dis pas que c’est la faute de la DNCG. Mais cette décision nous est défavorable."

Aujourd’hui, le club lyonnais tente de trouver la parade pour faire venir Ernest Nuamah et Guido Rodriguez. Deux dossiers qui pourraient s’avérer déterminants même s’ils ne résoudront pas à eux seuls tous les maux lyonnais.