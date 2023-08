John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Quelques heures après avoir remis en cause la gestion du cas Laurent Blanc par John Textor, Jean-Michel Aulas a supprimé son tweet. L’ancien président de l’OL assure avoir été piraté.

On n’est pas forcément obligé de le croire sur parole. Néanmoins, Jean-Michel Aulas a tenu à expliquer le tweet écrit sur son compte samedi soir après la défaite de l’OL face à Montpellier (1-4). L’ancien président lyonnais assure ne pas être à l’origine de cette phrase remettant en cause la gestion de l’avenir de Laurent Blanc par John Textor. Ayant supprimé depuis le "Il n'a qu’à envoyer l’entraîneur de Botafogo", Aulas avance ce dimanche matin avoir été piraté. "Je m’aperçois que mon compte Twitter a été piraté. Je ne suis évidemment pas l’auteur du tweet paru hier à 23h27, que je supprime immédiatement."

Un "acte malveillant" selon lui qui ne devrait malgré tout pas convaincre les supporters lyonnais. Depuis sa mise à l’écart, les relations avec John Textor sont devenues des plus fraîches et ce ne serait finalement qu’un énième épisode de la passe d’armes qui se joue entre les deux plus récents propriétaires de l’OL. Laurent Blanc est un choix de Jean-Michel Aulas qui avait réalisé "un rêve" avec le champion du monde 1998 en octobre dernier. Qu’il soit l’auteur ou non de ce tweet, le climat autour de l’OL est loin d’être le plus relaxant en Ligue 1.