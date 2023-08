Présent au Parc OL samedi soir, Dejan Lovren poursuit sa rééducation. Touché par la banderole des Lyon 1950, le défenseur croate semble en avoir gros sur le cœur concernant la situation de l’OL.

L’OL est-il vraiment au bord du précipice ? Cela ne fait que deux journées de jouées, mais il semble que la goutte de trop eu déjà fait renverser le vase. Samedi soir, Alexandre Lacazette a décidé de lui-même de prendre la parole. Lui qui n’est pourtant pas un amoureux des médias s’est présenté aux journalistes quand bien même, il n’avait pas été prévu par le service communication.

Avec son rouge, il voulait très certainement assumer, mais il a donné l’impression qu’il y avait plus que ça. Les mots forts de Maxence Caqueret ou encore la tirade encore une fois lunaire de Laurent Blanc ne font que renforcer ce sentiment que tout ne tourne pas rond à l’OL et pas seulement sur le terrain.

"Tellement de choses que je voudrais dire"

Samedi soir, Dejan Lovren n’y était pas sur le pré. Touché à la cuisse depuis maintenant plus d’un mois, le Croate poursuit sa rééducation, sans qu’une date de retour ne soit programmée. Après avoir retrouvé Cris en bord de terrain avant le match, Lovren est allé prendre place en tribunes et a donc pu voir le message de soutien des Lyon 1950 aux blessés actuels avec Anthony Lopes et Clinton Mata.

Une marque d’affection qui a forcément touché le défenseur central. Mais plus que les remerciements sur son compte Instagram, c’est avant tout les derniers mots du Croate qui interpellent. "Je ne sais pas quoi dire à part merci pour votre soutien. Je suis plus frustré que vous les fans, certaines choses ne sont pas pour le moment comme elles devraient être. Tellement de choses que je voudrais dire, mais il vaut mieux se taire pour le moment."

Qui Lovren vise-t-il ? Laurent Blanc ? La direction ? C'est le problème aujourd'hui à Lyon. Avec un bateau qui tangue, il faudrait bien se dire les choses afin d’avancer.