OL : Textor évoque les "remords du vendeur" d’Aulas

Propriétaire de l’OL Groupe depuis décembre dernier, John Textor n’a pas mis longtemps à faire un certain ménage. En désaccord avec Jean-Michel Aulas, l’Américain a souhaité rompre avec l’ancienne direction dans le quotidien sportif lyonnais.

La faire à l’américaine serait réducteur. Seulement, en prenant le contrôle de l’OL Groupe avec sa holding Eagle Football, John Textor a rapidement compris que le fonctionnement interne ne fonctionnerait pas sur la durée et a fait le ménage. Pourtant, l’entente cordiale semblait être de mise avec Jean-Michel Aulas au moment de la vente du club à l’homme d’affaires américain. Les deux voulaient voir l’OL retrouver les sommets français et européens et dans une certaine volonté de continuité, Textor avait assuré la présidence du club pendant encore trois ans à Aulas. Seulement, les choses se sont gâtées au fur et à mesure des semaines et mois avec comme dénouement la mise sur la touche du président historique de l’OL.

"Du mal à se rendre compte qu'ils ne mènent plus la barque"

Une sacrée bombe dans le microcosme lyonnaise après 36 ans de présidence sur fond de désaccord. Trois mois après cette décision, John Textor est revenu sur ces changements, qu’il a également opérés du côté de Molenbeek avec le départ de Thierry Dailly. "Un changement de culture s’imposait, a déclaré l’Américain au média belge De Tijd au moment de parler de la situation à l’OL et au RWDM. Car au sein du club, il y avait encore des réticences à m'accepter en tant que propriétaire. Ces discussions avec les anciens propriétaires du club sont la conséquence d'un phénomène commercial bien connu : le remords des vendeurs. Ils veulent encaisser, mais ont du mal à se rendre compte qu'ils ne mènent plus la barque."

En avançant qu’Eagle Football ne lui dicterait pas la marche à suivre, notamment concernant l’avenir de Bruno Cheyrou, Jean-Michel Aulas avait irrité John Textor. La nouvelle sortie du propriétaire n’en est qu’une preuve de plus.