Avec déjà un bandage à la main avant la rencontre, Maxence Caqueret a été victime d’un violent coup de tête. L’arcade ouverte, le milieu de l’OL a néanmoins réussi à se montrer décisif avec la passe pour Nicolas Tagliafico.

Ce lundi, il a dû se lever avec un gros mal de tête et le visage gonflé. La défaite de l’OL à Strasbourg (2-1) n’a pas été de tout repos pour Maxence Caqueret dimanche soir. De nouveau dans une position plus avancée dans le milieu de terrain lyonnais, le Bleuet est resté sonné à la 37e minute suite à un contact tête contre tête avec Gerzinho dans la surface de réparation strasbourgeoise.

Les joueurs de l’OL ont bien tenté de demander un penalty, mais Mr Brisard et la VAR en ont décidé autrement. Pourtant, c’est bien avec le visage en sang et l’arcade ouverte que Caqueret a accueilli la venue du staff médical lyonnais sur la pelouse de la Meinau.

Décisif à cinq reprises sur les sept derniers matchs

Déjà obligé de jouer avec un bandage à la main suite à sa fracture du doigt à l’Euro Espoirs, le milieu s’est retrouvé avec pareil bandage à la tête. "C’est un coup de tête, mais ce n’est rien de bien grave, a-t-il déclaré sur Prime Video après le match. J’espère juste que le bandage ne va pas trop me déranger."

Bien que la vision ne soit pas optimale, Maxence Caqueret a plutôt réussi à gérer ce nouveau coup dur physique. À la 88e minute, il a été à l’origine de la réduction du score lyonnaise avec un centre et un ballon que Nicolas Tagliafico s’est empressé de pousser dans le but strasbourgeois. Décrié pour sa position haute sur le terrain, Caqueret réussit malgré tout à se montrer décisif, et ce, pour la 5e fois sur les 7 derniers matchs joués avec l’OL (3 buts et 2 passes).