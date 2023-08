Pour ce premier rendez-vous de la saison, la direction de l’OL avait répondu présent à Strasbourg. John Textor et Santiago Cucci ont assisté à la défaite lyonnaise (2-1) en compagnie de Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou.

Trois matchs et trois défaites. Cet été, John Textor est loin de connaitre les joies de la victoire au moment de venir observer l’OL. Dimanche soir, le propriétaire américain était présent à la Meinau pour la première de la saison lyonnaise en Ligue 1. On ne peut pas dire qu’il ait affiché un grand sourire au moment du coup de sifflet final. Avec la défaite 2-1 à Strasbourg, l’OL signe sa 5e défaite de suite avec les matchs de préparation et ce n’est pas forcément l’été rêvé pour Textor après les différends avec la DNCG et les oraux ratés. Néanmoins, la présence du patron d’Eagle Football, qui était à Lyon depuis le début de la semaine dernière, montre que le projet voulu entre Rhône et Saône dans cette fin de mercato est pris au sérieux.

Cheyrou également dans les travées strasbourgeoises

John Textor n’était pas seul dans les tribunes alsaciennes. Comme il l’avait confié il y a quelques semaines, Santiago Cucci a arboré pour la première fois officiellement son costume de président exécutif de l’OL. Ce fut également la première sans Jean-Michel Aulas, qui avait l’habitude de s’asseoir aux côtés de Bernard Lacombe et Vincent Ponsot ces dernières années. Quand l’ancien attaquant de l’OL ne fera plus les voyages, le directeur du football était lui bien présent à la gauche de Cucci comme capté par les images en cours de match. En ces temps difficiles, le board lyonnais affiche au moins son unité.