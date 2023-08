OL - Académie : derbys contrastés pour les U19 et les U17

En pleine préparation estivale, les U19 et les U17 de l’OL ont affronté leurs homologues de l’AS Saint-Etienne dimanche à Chasse-sur-Rhône. Une victoire et un nul dans ces amicaux pour les jeunes Lyonnais.

Week-end sans défaite pour les équipes de l’OL Académie dans cette préparation estivale qui se poursuit. Quand les joueurs de Laurent Blanc ont repris le chemin de la compétition durant le week-end, il faudra s’armer encore de patience pour la réserve, les U19 et les U17. Ce sont donc des matchs amicaux au programme pour ces trois équipes avant la reprise prévue dans deux semaines. Samedi, le groupe Pro2 avait lancé les hostilités à Décines pour son troisième amical de l’été.

Après Beaucaire (1-0), Gueïda Fofana et ses joueurs, renforcés par Skelly Alvero, ont enchaîné une deuxième victoire de suite face à Lyon-La Duchère. Avant de se retrouver en cours de saison en National 3, les deux clubs partenaires se sont affrontés au centre d’entraînement de Décines. Grâce à un but de Moussa Kanté, arrivé durant l’été du Dakar Sacré-Cœur, l’OL l’a emporté par la plus petite des marges. Prochain rendez-vous samedi prochain à Andrézieux pour le dernier amical de l’été.

De derby, il en a également été question pour les équipes U19 et U17 mais contre l’AS Saint-Etienne. À Chasse-sur-Rhône, les quatre formations s’étaient données rendez-vous pour deux derbys. Dans la matinée, les U17 ont dû cravacher pour ne pas s’incliner face aux voisins stéphanois. Menés 3-1, les joueurs de Mohamed Chacha ont trouvé les ressources pour revenir à 3-3. Après ce nul, les U19 de Jérémie Bréchet ont eux assuré le minimum syndical pour s’offrir le scalp des Verts avec une courte victoire 1-0.