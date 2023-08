Mercato : l’OL avance ses pions sur Nuamah (Nordsjaelland)

En quête d’un ailier, l’OL aurait passé la vitesse supérieure sur un dossier. Ernest Nuamah, joueur de Nordsjaelland, est la priorité lyonnaise.

L’OL a-t-il enfin trouvé sa perle rare pour occuper le poste d’ailier ? Le mercato estival a montré qu’il ne fallait pas s’emballer trop rapidement quand il s’agit d’arrivées entre Rhône et Saône. Renato Tapia devait être le fameux milieu défensif avant que tout ne capote entre sanction de la DNCG et réflexion personnelle du joueur. Néanmoins, l’OL semble vouloir passer la seconde pour ce recrutement offensif qu'est celui de l'ailier avec un profil déjà bien ciblé par la cellule de recrutement et notamment Matthieu Louis-Jean. Selon L’Équipe, l’OL s’active pour finaliser l’arrivée d'Ernest Nuamah en provenance de Nordsjaelland.

Un prêt avec option d'achat souhaité

Parmi les gros potentiels à son poste en Europe, le jeune ailier gaucher (19 ans) serait plus qu’ouvert à la possibilité de poser ses valises entre Rhône et Saône. Il ne reste plus qu’à trouver un terrain d’entente avec le club danois. Face aux restrictions de la DNCG, l’OL souhaiterait attirer Ernest Nuamah en prêt avec une option d’achat pour la saison prochaine. Un procédé déjà utilisé avec Southampton pour Duje Caleta-Car. Le club danois sera-t-il aussi grand seigneur pour le Ghanéen que les Saints ? Le dossier devrait s’accélérer dans les prochains jours.