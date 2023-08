Mercredi, l’OL a officialisé l’arrivée d’une troisième recrue avec Duje Caleta-Car. Face aux sanctions de la DNCG, le club a dû innover avec un prêt payant et une option d’achat obligatoire dans un an.

Tout le monde s’attendait à ce qu’il signe pour quatre ans. Finalement, Duje Caleta-Car débarque en prêt. Mais que les supporters de l’OL se rassurent, le défenseur croate ne vient pas faire une pige d’un an pour repartir ensuite à Southampton. Non, le troisième renfort de l’été entre Rhône et Saône va bien s’inscrire dans la durée avec l’OL, soit jusqu'en 2027. Cet achat est finalement "déguisé" si l’on peut dire par le club lyonnais.

Ce dernier reste dans les clous de la légalité, mais a dû ruser pour pouvoir se renforcer, tout en contournant les sanctions de la DNCG. Avec une masse salariale encadrée, la direction lyonnaise ne peut se permettre des folies sur le marché des transferts. Laurent Blanc l’a confié mercredi à Divonne-les-Bains, l’OL doit "se montrer intelligent, malin" pour recruter et l’a donc fait pour le Croate.

Une arrivée qui en dit beaucoup sur la situation à Lyon

En attendant le départ de certains indésirables comme Karl Toko-Ekambi, la masse salariale reste toujours au taquet de ce que peut se permettre le club rhodanien. Avec l'arrivée sous la forme d’un prêt payant Duje Caleta-Car, l’OL a envoyé une somme qu’il pouvait se permettre de dépenser afin que Southampton paye le salaire de l’ancien Marseillais pendant un an. En gros, plutôt que de virer un total de 1,5M€ au joueur pour sa première année à Lyon, l’OL a versé une indemnité à Southampton pour que ce dernier continue de payer son ex-joueur.

Un tour de passe-passe pour contourner les sanctions de la DNCG et rester dans le plan initial avant de recruter définitivement Caleta-Car à la fin de la saison contre un chèque de 3,59M€ (et 2,1M€ de bonus). En juin 2024 et le nouveau passage devant le gendarme financier du football français, l’encadrement de la masse salariale n'aura été normalement qu'un mauvais souvenir. Cela permettra l’intégration du salaire du défenseur dans les comptes. Qui a dit que la direction ne réfléchissait pas ? Néanmoins, ce procédé montre que l’OL se retrouve les pieds et poings liés dans cette fin d'été et que le départ rapide d’indésirables reste vital pour pouvoir recruter d’ici au 31 août.