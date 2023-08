À la recherche d’un renfort défensif, l’OL a jeté son dévolu sur Duje Caleta-Car. À 26 ans, le défenseur croate est prêté une saison au club lyonnais.

Presque un mois après, l’OL tient une nouvelle recrue. Ayant signé coup sur coup Skelly Alvero et Clinton Mata début juillet, le club lyonnais était au point mort au niveau du recrutement. Il payait depuis plusieurs semaines la décision de la DNCG d’encadrer la masse salariale ainsi que les indemnités de transfert suite au plan financier proposé par John Textor courant juin.

Depuis, la patience était de mise dans l’environnement lyonnais et les choses ont enfin fini par se décanter. Ce mercredi, Southampton a officialisé l’arrivée en prêt de Duje Caleta-Car entre Rhône et Saône cette saison. Ayant atterri dans la matinée à Lyon, l’ancien défenseur de l’OM a passé avec succès sa visite médicale et s’est ensuite engagé avec le club lyonnais. Le montant du prêt s’élève à 1,54M et s’accompagne d’une option d’achat de 3,59M et d’un bonus de 2,1M auquel pourra s’ajouter un intéressement complémentaire de 15% sur une éventuelle plus-value future.

Un renfort de complément ou un remplaçant à un départ ?

En mettant la main sur Caleta-Car, Laurent Blanc dispose désormais d’un défenseur qui connait bien le championnat de France, qui a une certaine expérience en clubs (331 matchs depuis le début de sa carrière) qu’en sélection (vice-champion du monde 2018) et qui en impose (1,92m). Ne reste désormais plus qu’à savoir s’il vient s’ajouter à la liste des défenseurs centraux déjà présents (Lovren, Diomandé, Lukeba, Sarr) ou si cette arrivée n’est qu’une simple anticipation d’un futur départ de Lukeba…