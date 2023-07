L’appel de l’OL n’a pas convaincu la DNCG

Ayant choisi de faire appel de la décision de la DNCG, l’OL est passé ce mardi devant la commission d’appel. Le choix n’a pas été payant pour le club puisque l’encadrement de la masse salariale prononcé en première instance n’a pas été levé.

Ils ont tenté le tout pour le tout sans succès. Il y a une semaine, l’OL avait attendu le tout dernier moment pour annoncer son intention de faire appel et ainsi saisir la commission. Considérant que la décision de la DNCG d’imposer un "encadrement de la masse salariale" était injuste et ne prenait pas en considération tous les éléments apportés par le club, Santiago Cucci et son équipe avait choisi de ne pas se laisser faire. Avec encore quelques jours pour boucler définitivement leur défense, l’OL s’est présenté ce mardi devant la commission d’appel de la DNCG avec l’espoir de voir les sanctions levées.

Pas de sanctions plus lourdes

Après un troisième oral en quelques semaines, le club lyonnais n’a toujours pas réussi à avoir gain de cause. La commission a en effet choisi de suivre la décision inaugurale de la DNCG et de maintenir l’encadrement de la masse salariale. L’OL n’a pas hérité de sanctions plus lourdes, mais n’a pas eu ce qu’il était venu chercher. Ayant choisi de faire valoir les droits de leur club, John Textor et Santiago Cucci souhaitaient voir l’OL débarrasser des chaînes autour de ses poignets pour se retrouver plus libre sur le mercato estival.

Laurent Blanc n’avait pas caché que la décision de la DNCG avait eu des conséquences sur le travail de recrutement réalisé en amont et espérait que cette histoire ne traine pas trop. Comme depuis son arrivée, l’entraîneur lyonnais va devoir faire avec les moyens du bord.