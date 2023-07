Tidiane Diawara (ex-OL) rejoint Linas Montlhéry en National 3

Pas conservé par l'OL à l'issue de la saison passée, Tidiane Diawara a trouvé un point de chute puisqu'il s'est engagé au Linas Montlhéry.

À l'OL cet été, un Diawara en chasse un autre. Alors que Mahamadou a rejoint le Rhône, en provenance du PSG, Tidiane a quant à lui fait le chemin inverse en retournant en l'Île-de-France. Pas conservé par la direction lyonnaise, l'attaquant a trouvé un nouveau club. Il s'agit de Linas Montlhéry qui évoluera en National 3 l'année prochaine. L'ESALM avait loupé la montée à l'étage supérieur de peu la saison dernière, en finissant deuxième de leur poule, à deux petits points du leader Aubervilliers. Les Sang et Or se sont donc donnés les moyens d'atteindre leur objectif cette saison en rapatriant l'ancien Gone.

Un retour dans l'Essonne

Tidiane Diawara va retrouver un département qu'il connaît bien. Le natif d'Évry a quitté l'Essonne pour Lyon en 2017. Surclassé par le FC Fleury, son club de l'époque, il tape dans l'œil des recruteurs lyonnais. Cette saison, le Francilien a disputé 28 matchs avec les U19. Il est titularisé 11 fois et rentre à 17 reprises en cours de match, comme ce fut le cas en Gambardella contre Metz et Pau notamment. Le joueur de 18 ans est d'ailleurs le troisième meilleur buteur de sa catégorie avec 8 réalisations. Tidiane Diawara s'était aussi illustré lors du tournoi de Rabat en février dernier en marquant un doublé.