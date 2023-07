Les U19 de l'équipe de France affrontent la République Tchèque pour leur premier match de l'Euro. Quatre Lyonnaises sont dans le groupe.

En plus de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, le football féminin sera aussi à l'honneur en Belgique ces deux prochaines semaines. L'Euro U19 a lieu dans le plat pays jusqu'au 30 juillet prochain. Les joueuses de Sandrine Ringler sont arrivées à Bruxelles, ce samedi, après cinq jours de stages à Clairefontaine. Qualifiées en remportant leurs six matchs éliminatoires, les jeunes Françaises restent tout de même sur une lourde défaite contre une très belle équipe du Japon (7-0).

Belhadj, Marques, Sierra et Sylla dans le groupe

L'équipe de France a remporté l'Euro U19 à cinq reprises (2003, 2010, 2013, 2016, 2019). Seul l'Allemagne fait mieux dans cette compétition. Les Bleuettes sont dans la poule B dont les deux meilleures équipes se qualifieront pour les 1/2 finales. Elles seront opposées à la République Tchèque pour leur match d'ouverture, ce mardi à 17 h 30 au Stade du Tivoli à La Louvière. Quatre Lyonnaises sont dans le groupe et pourront donc participer à ce match. Féerine Belhadj, Alice Marques, Pauline Sierra et Kysha Sylla sont bien du voyage. L'équipe de France affrontera ensuite l'Espagne et l'Islande, le 21 juillet et 24 juillet, pour tenter d'atteindre le dernier carré.