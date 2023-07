Revenue de blessure au début de l’année 2023, Ellie Carpenter va vivre une Coupe du monde chez elle. Un an après sa rupture des ligaments, la latérale de l’OL veut savourer.

Un record avant de vivre un moment unique dans les prochains jours. Vendredi dernier, l’équipe d’Australie a évolué devant plus de 50 000 spectateurs pour son amical (0-1) contre la France à Melbourne. Ce total représente la plus grosse affluence dans l’histoire du football féminin en Australie, à seulement quelques jours d'un événement attendu par tout un peuple depuis plusieurs mois.

Le 20 juillet prochain à Sydney s’ouvre officiellement la Coupe du monde féminine et les Matildas vont de nouveau un nouveau bain de foule pour le match d’ouverture où de nouveau 50 000 spectateurs sont attendus. Une sacrée publicité pour le foot féminin, mais aussi pour les joueuses australiennes. Ces dernières vont pouvoir vivre ce tournoi à domicile, entourées de leurs proches et ainsi partager toutes les émotions possibles et inimaginables.

Une course contre-la-montre depuis juin 2022

Parmi les 23 joueuses retenues, Ellie Carpenter est bien évidemment de la partie. À 23 ans, la latérale droite de l’OL va disputer son deuxième Mondial après celui de 2019 en France. L’édition 2023 aura une tout autre saveur et pas seulement parce qu’elle se dispute en Océanie. Tout simplement parce que Carpenter revient de loin. Il y a un an, l’Australienne se faisait les croisés lors de la finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone. Une blessure salvatrice qui lui a évité un burn-out. Néanmoins, c’est une course contre-la-montre qui s’est jouée, l’idée de louper la Coupe du monde à domicile n’étant pas une option.

Revenue sur les terrains de D1 féminine en janvier dernier, Ellie Carpenter a fait son retour en sélection lors du dernier rassemblement avant le stage de préparation. Remise en confiance par son sélectionneur, la Matilda veut faire un gros coup à partir du 20 juillet avec l’ambition de faire aussi bien, voire mieux qu’en 2007, 2011 et 2015 avec une Australie en quarts de finale de sa Coupe du monde.