Les Bleues se sont inclinées contre l’Australie (1-0) (Photo by William WEST / AFP)

Pour son dernier match de préparation avant la Coupe du monde, l’équipe de France féminine s’est inclinée contre l’Australie (1-0). Entrée à dix minutes de la fin, Vicky Becho a fêté sa 1re sélection en Bleues.

Un match qui restera historique à plus d’un cas. Ce vendredi, l’équipe de France féminine et l’Australie ont joué devant 50 000 spectateurs à l’Etihad Stadium. Cette affluence représente un record pour un match de l’équipe féminine australienne et lance parfaitement les hostilités à une semaine du début de la Coupe du monde.

Pour ce rendez-vous à domicile, les coéquipières d’Ellie Carpenter, titulaire à droite de la défense, ont pris le maximum de confiance pour pouvoir attaquer le tournoi de la meilleure des manières. Face aux Bleues, les Matildas se sont imposées 1-0 grâce à un but de Mary Fowler à la 66e minute.

Dix minutes pour Becho

Avec trois Lyonnaises au coup d’envoi (Bacha, Le Sommer, Renard), la France n’a pas montré son meilleur visage malgré une nette domination dans les occasions (15 contre 4). Seulement avec un seul tir cadré en 90 minutes, difficile pour les joueuses d’Hervé Renard d’espérer faire la différence au score. Si le résultat et la performance n’ont pas été à la hauteur dans cet amical, cette dernière rencontre avant la Coupe du monde a au moins permis à Vicki Becho de faire sa première apparition sous le maillot bleu.

Retenue pour la 1re fois pour le stage de préparation puis dans la liste des 23, l’attaquante de l’OL a connu sa première cape en A en rentrant à dix minutes de la fin à la place de Sakina Karchaoui. Rendez-vous le 23 juillet désormais pour la Fenotte et les Bleues avec l’entrée en lice contre la Jamaïque.