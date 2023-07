OL - Bleues : Bacha prête à se tuer pour Renard

Véritable bouffée d’oxygène depuis son arrivée, Hervé Renard fait l’unanimité dans le groupe des Bleues. Selma Bacha est prête à aller à la guerre avec son sélectionneur.

C’est le jour et la nuit. En l’espace de quelques mois, l’équipe de France féminine est passée d’un groupe qui a donné l’impression d’être malheureux au point que Wendie Renard soit obligée de se mettre en retrait à une joie de vivre nouvelle. Ce renouveau porte forcément un nom, celui d’Hervé Renard. A dix jours de l’entrée en lice de la France à la Coupe du monde, le sélectionneur est vu comme le sauveur de ces dames, après plusieurs années sous Corinne Diacre.

Le Savoyard réfute bien évidemment cette étiquette mais il fait l’unanimité chez les Bleues. Toutes ces joueuses, à l’image de Selma Bacha sont prêtes à partir à la guerre avec Renard. "C’est vraiment basé sur la cohésion. Comme l’a dit Didier Deschamps, c’est une aventure sportive, mais surtout une aventure humaine. Le coach s’est vraiment basé sur ça. Franchement, je suis prête à me tuer pour ce coach et ce staff et j’espère que mes soldats, mes coéquipières, sont prêts. Quand il est arrivé, il a mis de la bonne humeur. Il nous a fait prendre conscience que nous étions les meilleures du monde, que nous avions un très grand potentiel."

Arrivé presque comme un psychologue, Hervé Renard sait qu’il sera attendu en Australie. Toutes les belles déclarations depuis trois mois mettent forcément une pression sur le sélectionneur mais aussi certaines frondeuses qui ont eu gain de cause. Bacha en est consciente, avouant que "c’est bien beau de parler mais maintenant il faut agir sur le terrain."