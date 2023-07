Georges Mikautadze lors du match de Coupe de France entre l’OL et le FC Metz (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Alors qu'il rêve de revenir à l'OL, Georges Mikautadze fait des envieux en Europe. Metz aurait refusé 15 millions d'euros pour son buteur.

Ses performances ne sont pas passées inaperçues. Georges Mikautadze a inscrit 23 buts et fait 8 passes décisives la saison passée, permettant à Metz d'accrocher une montée dans l'élite. Élu meilleur joueur de Ligue 2, l'international géorgien (16 sélections) est attendu dans les prochains jours pour la reprise avec son club. Toutefois, pas sûr que l'avenir du joueur de 22 ans s'inscrive en Moselle.

Joueur de l'OL jusqu'à la catégorie U15, le natif de Gerland n'avait pas été conservé par son club à cause de sa taille. Il avait rejoint l'AS Saint-Priest avant de retrouver un club professionnel en s'engageant à Metz. Georges Mikautadze a gardé Lyon dans le cœur puisque d'après les informations d'Olympique-et-Lyonnais, le buteur messin rêverait d'un retour dans son club formateur.

Burnley, la Lazio et un club allemand dans la course

Selon L'Équipe, Metz aurait rejeté une première offensive pour son attaquant. Courtisé par Burnley, la Lazio et un club allemand, le Messin aurait fait l'objet d'une offre atteignant les 15 millions d'euros. Un montant qui devrait éloigner l'OL de la course pour rapatrier son ancien joyau. Encadré par la DNCG, le club doit d'abord gérer le dossier de la sentinelle réclamée par Laurent Blanc. De plus, ni Tino Kadewere ni Amin Sarr, acheté 11 millions d'euros cet hiver, ne semblent prêts à quitter le Rhône. Le FC Metz réclamerait 20 millions d'euros (hors bonus) pour sa pépite.