OL - Mercato : le PSG dégaine pour Barcola

Bradley Barcola lors d’OL – PSG (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Révélation de la seconde partie de saison de l’OL, Bradley Barcola vit une ascension express. L’attaquant lyonnais est ciblé par le PSG qui aurait soumis une première offre.

Même lui n’aurait certainement pas imaginé vivre pareil conte de fée. Cantonné à un rôle de remplaçant pendant six mois, Bradley Barcola a profité de l’hiver pour se faire une place au soleil dans l’effectif de l’OL. Intenable après les départs de Tetê et Karl Toko-Ekambi, le jeune attaquant lyonnais a été la révélation lyonnaise de la deuxième partie de saison (5 buts et 8 passes).

Son entente avec Alexandre Lacazette a fait des ravages même si collectivement, le succès n’a pas été au rendez-vous. Ce constat peut également valoir pour l’équipe de France Espoirs. Pendant l’Euro, Barcola a réussi à tirer son épingle du jeu malgré l’élimination précoce des Bleuets.

Passé cet été dans l'écurie Mendes

Toutes ces performances ont forcément attiré l’attention des plus grands. Il y a d’abord eu un intérêt présumé de Liverpool pour l’ancien de l’AS Buers avant que ce ne soit le PSG. Tout sauf une surprise puisque Bradley Barcola a changé d’agent et rejoint l’agence de Jorge Mendes, très influent dans le mercato parisien cet été. D’après le 10Sport, le PSG aurait enfin soumis une première offre dont le montant n’a pas filtré.

Déjà à la poursuite de Rayan Cherki l’hiver dernier, le club de la capitale s’était fait renvoyer dans les cordes par Jean-Michel Aulas. La stratégie lyonnaise semble la même pour Bradley Barcola. Ce dernier, qui veut confirmer comme titulaire, est déclaré intransférable par John Textor, qui a donc repoussé les avances parisiennes. Définitivement ?