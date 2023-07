Castello Lukeba après son but lors de Strasbourg – OL (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Après une première offre repoussée par l’OL, le RB Leipzig a choisi de temporiser dans le dossier Castello Lukeba. Dans le même temps, le club allemand va poser entre 15 et 20 millions d’euros pour El Chadaille Bitshiabu, qui évolue au même poste.

C’est un jeu de poker menteur qui s’est installé entre l’OL et le RB Leipzig depuis quelques heures. Courtisan déclaré de Castello Lukeba, le club allemand a soumis une première offre à son homologue lyonnais sur la base de 26 millions d’euros et 6 millions de bonus. Les quelque 30 millions d’euros souhaités par l’OL sont bien là, mais le découpage de la somme n’est pas celle escomptée entre Rhône et Saône. L’offre du RBL a donc été repoussée. Leipzig, malgré une manne financière importance grâce à plusieurs ventes, a de son côté choisi de temporiser afin de ne pas céder aux envies de l’OL et donc jouer sa partition.

14 matchs de Ligue 1 pour Bitshiabu

Seulement, dans le même temps, le troisième de Bundesliga avance ses pions dans un autre dossier, toujours pour occuper l’axe gauche de sa défense. Peu enclin à mettre 30 millions d’euros sur Lukeba à qui il reste deux ans de contrat, le RB Leipzig va pourtant poser entre quinze et vingt millions d’euros pour El Chadaille Bitshiabu, jeune défenseur (18 ans) du PSG, d’après L’Équipe.

Une somme importante pour un joueur qui n’affiche que 14 matchs de Ligue 1 et qui n’a plus qu’un an de contrat. Les supporters lyonnais fustigeaient déjà le montant demandé pour Castello Lukeba, ce n’est pas le prix payé par Leipzig pour un autre défenseur moins expérimenté qui va faire redescendre ces critiques.