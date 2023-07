Après quelques semaines à Clairefontaine, Delphine Cascarino poursuit sa rééducation à Décines. Le tout aux côtés de Griedge Mbock qui se prépare pour la reprise estivale.

Les joueurs de l’OL ont beau être en stage aux Pays-Bas et les Fenottes en vacances, le centre d’entraînement de Décines est loin d’être désert. La réserve de Gueïda Fofana a repris le chemin de la préparation en même temps que le groupe professionnel avec un premier amical contre Saint-Etienne le 22 juillet prochain dans le viseur.

Mais c’est bien dans la salle d’échauffement et de préparation que l’on retrouve le plus de monde. Touchés au mollet et à la cheville, Henrique et Youssouf Koné ont dû faire l’impasse sur le stage aux Pays-Bas. Ils travaillent depuis individuellement à Décines et ont donc eu l’occasion de croiser certaines des joueuses lyonnaises.

Reprise dans quelques jours pour les Fenottes

Quand la reprise de l’entraînement a été fixée au début de la semaine prochaine pour Sonia Bompastor, Griedge Mbock a déjà pris possession des lieux. Victime d’une rupture du ligament croisé en septembre 2022, la défenseure n’a toujours pas repris avec l’OL. Dans son processus de réathlétisation, elle compte néanmoins pouvoir petit à petit retrouver le groupe des Fenottes durant la préparation estivale. Un défi mental qu’elle partage avec Delphine Cascarino.

Les deux Lyonnaises ont dû faire une croix sur la Coupe du monde à cause de la même blessure, mais elles en sont à un stade bien différent. Touchée en mai dernier, Cascarino n’en est qu’aux prémices de sa rééducation. Après deux semaines à Clairefontaine non loin des Bleues, l’ailière de l’OL a retrouvé les infrastructures décinoises depuis le début de la semaine.