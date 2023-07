Mercato : l'OL repousse la première offre de Leipzig pour Lukeba

Castello Lukeba et Jonathan David lors du match OL – Lille (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

En négociations avec Leipzig pour le transfert de Castello Lukeba, l'OL a repoussé la première offre du club allemand.

La première offre de Leipzig est enfin tombée. Alors que les Allemands manifestent leur intérêt pour Castello Lukeba depuis de longues semaines, le Rasenballsport a enfin transmis sa première proposition à l'OL. Si les deux clubs se sont mis d'accord pour une somme totale comprise entre 30 et 35 millions d'euros, le transfert du jeune Lyonnais n'est pas encore bouclé. En cause, la répartition des sommes entre les indemnités de transfert et les bonus.

Leipzig dans l'attente du départ de Gvardiol ?

Selon L'Équipe, la première offre de Leipzig s'élèverait à 26 millions d'euros, plus 6 de bonus. L'OL a repoussé les avances du club allemand et réclamerait 30 millions d'euros, bonus non-compris. Les deux partis ne sont donc plus très loin d'un accord.

Deux dossiers pourraient faire bouger la situation. Le dernier 3e de Bundesliga souhaite d'abord boucler l'arrivée de Loïs Openda, pour l'instant la priorité des Saxons. Le départ de Josko Gvardiol devrait arranger les affaires de Leipzig. Le défenseur croate pourrait bien s'engager avec Manchester City pour une somme avoisinant les 100 millions d'euros. Des liquidités nécessaires à l'équipe de Marco Rose pour officialiser ces deux pépites de Ligue 1.