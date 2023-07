Lindsey Horan avec les Etats-Unis face à l’Allemagne (Photo by Eric Espada / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En pleine préparation pour la Coupe du monde, les États-Unis ont disputé leur dernier match amical. Lindsey Horan a joué l'intégralité de la rencontre.

La Coupe du monde approche à grands pas et les différentes nations terminent leur préparation. Les matchs amicaux permettent aux sélectionneurs de faire une revue de leur effectif et de perfectionner les automatismes avant les premiers matchs de poule. Les États-Unis n'avaient prévu qu'une seule rencontre durant cette période. Il faut dire que bon nombre de joueuses n'ont pas eu de trêve et arrivent directement de la NWSL qui se dispute actuellement.

Les Américaines ont affronté le Pays de Galles, ce dimanche soir, à l'Avaya Stadium de San José, en Californie. Désignée capitaine pour la Coupe du monde, Lindsey Horan a disputé l'intégralité du match. Elle a participé à la victoire 2-0 de son équipe, qui a mis du temps à ouvrir le score. Entrée en jeu à la place d'Alex Morgan à la mi-temps, c'est Trinity Rodman qui a inscrit les deux buts de la rencontre. L'ancienne Fenottes et futur retraitée, Megan Rapinoe, est quant à elle restée sur le banc.

Les joueuses de Vlatko Andonovski débuteront leur Coupe du monde face au Vietnam, le 22 juillet. Elles seront ensuite opposées aux Pays-Bas et au Portugal le 27 juillet et le 1er août. Comme lors de chaque compétition internationale, les États-Unis feront figure de favoris.