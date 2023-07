OL féminin : Megan Rapinoe (ex-OL) tire sa révérence

(Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)

Considérée comme l'une des plus grandes joueuses de son époque, Megan Rapinoe arrêtera sa carrière octobre prochain, à 38 ans.

C'est la fin d'une époque pour le football féminin. Megan Rapinoe joue ses derniers matchs en tant que joueuse professionnelle. À 38 ans, l'Américaine va arrêter sa carrière à la fin de la NSWL, en octobre prochain. Passée par l'OL durant un an et demi, elle aura joué près de 30 matchs avec les Fenottes. La Californienne est aussi connue pour ses prises de position sur des sujets sociétaux. Elle s'est notamment engagé pour le droit à l'avortement, l'égalité salarial, et contre le racisme.

Cette annonce a été faite via les réseaux sociaux de la joueuse. « C'est avec un profond sentiment de paix et de gratitude que j'ai décidé que ce serait ma dernière saison à jouer à ce beau jeu. Je n'aurais jamais pu imaginer la façon dont le football allait façonner et changer ma vie pour toujours, mais à voir le visage de cette petite fille, elle le savait depuis le début. »

Megan Rapinoe termine sa carrière avec une armoire à trophée bien remplie. Elle remporte à deux reprises la Coupe du monde en 2015 et 2019. En 2012, l'ancienne Fenottes gagne la médaille d'or aux Jeux olympiques de Londres. Le ballon d'or 2019 aura l'occasion de remporter une troisième couronne afin de fêter au mieux son départ à la retraite.