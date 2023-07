OL : Corentin Tolisso retrouve son numéro 8

Tolisso et Lepenant lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Alors qu'il portait, depuis son retour, le numéro 88, Corentin Tolisso a pu récupérer le 8, laissé par Houssem Aouar depuis son départ.

S'ils avaient l'idée de faire floquer leur nouveau maillot de l'OL, les supporters devront tenir rester attentifs à la dernière mise à jour des numéros. Avec les départs récents d'Houssem Aouar ou Malo Gusto, certains Lyonnais en ont profité pour récupérer les numéros les plus prisés. Corentin Tolisso a repris le mythique 8, porté notamment par Juninho pendant de nombreuses années. Le Gone retrouve son maillot, six ans après l'avoir quitté pour le Bayern Munich.

Les nouvelles recrues ont, elles aussi, choisi leur numéro dans leur nouveau club. Clinton Mata a choisi le 22 alors que, comme à Sochaux, Skelly Alvero a pris le 80. Fraîchement revenus de leur prêt Camilo, Reine-Adélaïde et Faivre optent respectivement pour le 13, le 77 et le 21, en attendant de trouver un point de chute.

Changements de numéros aussi chez les gardiens. Justin Bengui prend le 30, Mathieu Patouillet le 16 et Rémy Riou le 17. Enfin, Sekou Lega a choisi le 91, en référence à l'Essonne où il a grandi.

À noter que tout peut encore changer, jusqu'à la fin du mercato, d'ici le 1er septembre prochain.