OL : Laurent Blanc et ses hommes en route vers les Pays-Bas

Ce dimanche, les Lyonnais partent aux Pays-Bas pour leur premier stage de pré-saison. Le groupe de Laurent Blanc n'est pas au complet

C’est l’heure du premier stage de l’OL cette saison. Les Lyonnais s’envolent cet après-midi pour les Pays-Bas où, comme l’année dernière, ils feront leur stage de pré-saison. Pour cette première échéance, le groupe de Laurent Blanc est loin d’être au complet. Si les joueurs prêtés la saison dernière seront du voyage, ceux ayant disputé l’Euro Espoirs ont encore droit à des vacances.

Ainsi, Tino Kadewere, Karl Toko-Ekambi et Jeff Reine-Adélaïde participeront bien à ce stage alors que Castello Lukeba, Rayan Cherki, Bradley Barcola et Maxence Caqueret seront toujours au repos. Ce dernier n'est d'ailleurs pas disponible avant quelques semaines après sa fracture de la main. Les recrues Clinton Mata, Skelly Alvero et Mahamadou Diawara voyagent aussi avec le groupe aux Pays-Bas pour leur première préparation lyonnaise. Les internationaux KTE et Nicolas Tagliafico rejoindront le groupe après quelques jours de stage en Hollande. Mathieu Patouillet, Mohamed El Arouch, Achraf Laziri et Yacine Chaïb vont aussi faire le déplacement vers le Bénélux.