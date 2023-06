A l'occasion du sommet féminin de l'ECA, Jean-Michel Aulas a livré son ressenti à moins d'un mois du début de la Coupe du monde. L'ancien président lyonnais voit l'équipe de France favorite.

Le 23 juillet prochain, l'équipe de France féminine entrera en compétition. Les bleues affronteront la Jamaïque pour leur premier match de groupe de la Coupe du monde. Dans quelques jours, Hervé Renard dévoilera sa liste des 23 joueuses qui s'envoleront pour l'Australie. Avant leur départ pour l'Océanie, les Françaises affronteront l'Irlande, en amical, le 6 juillet prochain à Dublin.

À l'occasion du premier congrès féminin de l’ECA, Jean-Michel Aulas a donné son ressenti sur les échéances qui attendent les Bleues. L'ancien président de l'OL a la charge de mener la délégation française lors de la compétition, qui sera, selon lui, plus relevé que les précédentes. "La Coupe du monde sera encore plus disputée, parce que les équipe qui peuvent aujourd'hui l'emporter et jouer un rôle sont plus nombreuses, du fait de l'évolution", a constaté "JMA" à Londres.

Aulas voit quatre équipes au-dessus du lot

Membre du comité exécutif de la FFF, Jean-Michel Aulas a rappelé les objectifs de l'équipe de France. "Il faut essayer d'aller un peu au-delà de ce que nous avons fait ces dernières compétitions, explique-t-il. Avec un nouvel entraîneur, Hervé Renard. Et avec une équipe qui aura à cœur d'aller dans les tours ultimes pour essayer de défendre l'image de la France." Ambitieux, le Lyonnais a donné ses favorites pour le mondial. "Je vois quatre équipes peut-être au-dessus du lot. Les États-Unis, évidemment. L'Angleterre, qui a beaucoup de certitudes et d'ambitions après l'Euro. Le Brésil qui, avec d'excellentes joueuses, essaye d'apporter un football très technique. Et la France. C'est le cocorico du responsable de la fédération, mais je vois ces quatre équipes aux meilleures places." Les Bleues affronteront le Brésil lors du second match de groupe le 29 juillet prochain, pour un premier gros test.