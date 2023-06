Manchester United - OL diffusé sur Canal + le 19 juillet

Les joueurs de l’OL fêtant le premier but contre Reims (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Dans le cadre de sa préparation estivale, l’OL va disputer cinq matchs amicaux. L’un d’eux se déroulera à Édimbourg le 19 juillet pour affronter Manchester United. La rencontre sera diffusée sur Canal Plus à 15h.

La reprise de l’entraînement approche et il reste encore des interrogations sur le programme estival de l’OL. La date du retour à Décines a bien été fixée au 6 juillet prochain avec un départ quasiment dans la foulée pour les Pays-Bas et un stage d’une dizaine de jours. Néanmoins, concernant les programmes des matchs amicaux, le flou est encore présent. Des détails contractuels restaient encore à être signés pour que les cinq matchs de préparation soient officiels. D’officialisation, il est en question depuis plusieurs semaines de l’amical entre l’OL et Manchester United. Après le stage néerlandais, les joueurs de Laurent Blanc vont en effet prendre la direction de l’Écosse le 19 juillet prochain pour un amical de prestige.

Sur la mythique pelouse de Murrayfield, l’OL devrait en toute logique disputer son deuxième match estival contre les Red Devils. Cette affiche, bien qu’amicale, se jouera en milieu d’après-midi puisque le coup d’envoi sera donné à 15h (heure française). Pour les supporters lyonnais qui n’auront pas la chance d’être en Écosse, il sera toujours possible d’allumer la télévision. L’opposition entre Manchester United et l’OL sera en effet diffusée sur Canal Plus, comme ce qui avait pu être fait la saison dernière pour certains amicaux des Lyonnais.