OL : l’AS Montchat dévoile un terrain au nom d'Alyssia Paljevic

Ayant fait ses premiers pas dans le foot à l’AS Montchat, Alyssia Paljevic a reçu un bel hommage de son ancien club. Le club lyonnais a donné le nom de la gardienne de l’OL à l’un des terrains du Stade Marc-Vivien Foé.

En entrant sur la pelouse du Parc OL le 27 mai dernier, elle a participé à la fête. Même si ce ne fut qu’une dizaine de minutes et qu’elle a encaissé un but, Alyssia Paljevic a vécu un rêve. Celui de pouvoir porter le maillot de l’OL, le club de sa ville, à domicile. Avec le titre de champion acquis la journée précédente, Sonia Bompastor a souhaité convier tout son groupe dans ce sacre et avec ses premiers pas en professionnelles contre Reims, Paljevic est officiellement devenue championne de France.

Troisième gardienne dans la hiérarchie des Fenottes derrière Christiane Endler et Emma Holmgren la saison dernière, Alyssia Paljevic doit forcément se contenter de miettes. Néanmoins, en vraie Lyonnaise pure souche, elle a forcément vécu ce match contre Reims comme une consécration. Devenue la 163e joueuse de l’histoire à porter le maillot de l’OL, Paljevic a fait la fierté de l’AS Montchat. Le club lyonnais a pu compter sur la jeune Lyonnaise jusqu’à ses onze ans avant qu’elle ne rejoigne le centre de formation de l’OL.

En présence de Grégory Doucet, maire de Lyon, et de Julie Nublat-Faure, adjointe aux sports, et dans le cadre de la rénovation du Stade Marc-Vivien Foé, théâtre des rencontres de l’AS Montchat, le club a dévoilé le nom donné aux trois terrains du complexe. L’un d’entre eux portera désormais le nom de "terrain Alyssia Paljevic". Une belle reconnaissance pour l’ancienne licenciée.