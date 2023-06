OL - Académie : Nicolas Brun va prendre en charge la préformation

Avec le départ de Fabrice Garrigues, l’OL était à la recherche d’un nouveau responsable de la préformation pour les années à venir. Le club a jeté son dévolu sur Nicolas Brun, passé notamment par le FBBP01 ces dernières saisons.

Une petite année et puis s’en va. Arrivé l’été dernier en provenance de Nice, Fabrice Garrigues n’aura pas fait long feu entre Rhône et Saône. Si ce renfort avait été salué à l’été 2022 pour prendre en main la préformation de l’OL, le natif de Montauban a finalement choisi de rendre les armes après une seule saison. Un choix guidé avant tout par des raisons personnelles et le besoin de se rapprocher de sa famille. Le poste de responsable de la préformation vacant, l’OL s’est donc attelé à trouver un successeur à Garrigues. Jean-François Vulliez et Pierre Sage n’ont pas eu à chercher bien loin puisqu’ils se sont tournés vers l’Ain pour trouver la perle rare.

En charge de la réserve du FBBP01 la saison dernière

Mardi, l’OL a annoncé la nomination de Nicolas Brun à la tête de la préformation allant des U12 aux U16/17 cette saison. Le Haut-Savoyard débarque en provenance du Bourg-Péronnas et du FBBP01 où il officiait depuis 2021. Au sein du club de N3, il œuvrait à la formation, tout comme avec la réserve après être notamment passé par Bordeaux ou encore Annecy. Avec les arrivées de Pierre Sage à la tête de l’Académie, de Nicolas Brun à la préformation et la promotion de Jean-François Vulliez chez les U17, l’Académie a connu quelques changements durant l’été.