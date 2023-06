Actuellement au Brésil, Jeffinho en profite pour utiliser les installations de Botafogo avant la reprise en France. L’ailier de l’OL a promis de revenir un jour dans le club carioca.

Après six mois d’acclimatation à Lyon, Jeffinho a repris la route du Brésil pour ses vacances estivales. Débarqué à l’OL à la fin du mois de janvier, l’ailier brésilien a vécu une demi-saison d’apprentissage entre Rhône et Saône, conclue par onze matchs, deux buts et une passe décisive. Les attentes n’étaient pas forcément les plus élevées pour un joueur qui vivait sa première expérience loin de son Brésil natal, mais Jeffinho a eu pour lui de montrer quelques brides de ce qu’il pouvait apporter à l’OL.

La saison prochaine doit être celle du véritable visage du Brésilien de 23 ans. En attendant, Jeffinho profite des derniers jours avant la reprise du 6 juillet pour prendre un maximum de confiance auprès des siens. Il n’en oublie pas sa préparation individuelle pour autant, utilisant les infrastructures de Botafogo.

"J'ai promis que je reviendrai à Botafogo"

Vendu par le club brésilien durant l’hiver afin de renflouer les caisses, Jeffinho a déclenché une véritable vague de contestation des supporters. Ces derniers ont reproché à John Textor d’avoir laissé partir l’un des chouchous du stade. Cette contestation a fait son retour ces derniers jours avec le possible départ du coach Luis Castro vers l’Arabie Saoudite alors que Fogo est actuellement premier du championnat.

Interrogé par Globo Esporte, Jeffinho, maillot de l'OL sur les épaules, comprend la déception des fans, mais leur a fait une promesse. "Les supporters et les gens du club étaient fâchés, mais ils étaient aussi contents pour moi que je signe à l’OL. Je leur ai promis de revenir un jour, et si Dieu le veut, je reviendrai. Qui sait pour jouer dans une compétition internationale comme la Libertadores ?" Avant ça, Jeffinho compte bien suivre les traces de ses illustres ainés brésiliens à l’OL.