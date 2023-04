OL : Jeffinho demande du "temps" pour s'adapter

Arrivé blessé cet hiver, puis à nouveau écarté des terrains fin février, Jeffinho n'a pas encore pu enchaîner les matchs avec l'OL. Le Brésilien, conscient de ses axes d'amélioration, estime qu'il lui faut encore du temps.

En cinq rencontres avec l'OL depuis son transfert en janvier, Jeffinho a été décisif à deux reprises avec un but (contre Grenoble) et un penalty provoqué (face à Toulouse). Plutôt intéressant sur le papier, mais les interrogations restent nombreuses à son sujet car il n'a pas encore enchaîné les matchs en raison de blessures.

S'il est épargné sur les sept dernières affiches, il pourrait avoir l'opportunité de montrer encore un peu plus ses qualités de dribbleurs. Après quelques mois en France, l'attaquant s'est confié sur son apprentissage de la Ligue 1. "Je pense qu’il n’y a pas autant de contacts au Brésil. Ici, j'ai besoin de force, de physique. Je m’adapte du mieux possible pour être au top de ma forme, ça prend un peu de temps. On a tous besoin de progresser. Moi, c'est sur la force, la puissance et la condition physique, a-t-il énuméré. Je n’avais pas de vraie préparation avant d’arriver donc cela demande du temps."

Plus à l'aise à gauche

Au sujet de son positionnement, il se dit prêt à évoluer sur les deux côtés, même s'il a clairement un rôle préférentiel. "Ma préférence est à gauche car j'aime rentrer dans l'axe. Mais jouer à droite ne me déplaît pas, je suis à la disposition des choix tactiques de l'entraîneur. Je me suis senti bien face aux Toulousains (1-2). J'ai provoqué ce penalty et j'ai pu retrouver de la confiance, a-t-il apprécié. Je suis resté à gauche, Rayan (Cherki) à droite, et on est arrivés à gagner. C'est le plus important."

Dans ce registre d'ailier, le Brésilien n'a pas énormément de concurrence au sein de l'effectif lyonnais, même si la révélation de la saison, Bradley Barcola, semble avoir une longueur d'avance sur lui. "Je connais cette lutte entre moi et Bradley, mais c'est sain. Le staff prend les décisions, a-t-il rappelé. Moi, je veux jouer, mais il n'y a pas de rivalité entre lui et moi, c'est de la responsabilité du coach de faire des choix."

Avec John Textor comme soutien

Encore en phase de découverte, Jeffinho peut s'appuyer sur le contingent de compatriotes afin de s'intégrer au groupe rhodanien. John Textor, qui sera présent au stade dimanche pour le choc contre l'OM, est également un soutien de poids pour le joueur de 23 ans. "Il m'a dit que si jamais ça n'allait pas, il serait là pour moi, pour mon adaptation, et que si je voulais revenir au Brésil, il m'écouterait pour rendre cela possible", a-t-il confié. Jusqu'ici, hormis les blessures, la venue du feu follet se déroule assez bien, mais il faudra attendre le prochain exercice pour véritablement juger de la pertinence du recrutement de l'ancien footballeur de Botafogo.