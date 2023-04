OL - OM : Tavares et Vitinha touchés avant le choc

Nuno Tavares (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Avant OL - OM, Igor Tudor a confié que deux joueurs étaient un peu diminués, à savoir Nuno Tavares et Vitinha. Ils sont incertains pour le duel olympien.

Entre un OL qui a retrouvé un peu de couleurs ces dernières semaines, et un OM invincible ou presque à l'extérieur cette saison, le choc de dimanche (20h45) s'annonce alléchant et capital. Vendredi face à la presse, Igor Tudor a confié que deux éléments pourraient manquer cette affiche, ou du moins être diminués, Nuno Tavares et Vitinha.

Problèmes musculaires pour Vitinha

Le défenseur "a pris un coup", a ajouté l'entraîneur marseillais, avant de préciser qu'il allait observer son évolution pour juger de sa disponibilité. Pour l'attaquant, qui a marqué ses premiers buts avec son club le week-end passé contre Troyes, il s'agit de "problèmes musculaires". Il s'est entraîné seulement vendredi, et son cas demandera donc de la précaution en vue de l'affrontement de dimanche.

Pour rappel, les Marocains Azzedine Ounahi et Amine Harit sont eux forfaits pour la partie, blessés de longue date.