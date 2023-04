OL - OM : les Lyonnais vont passer au révélateur marseillais 

Si personne n’a oublié l’élimination en Coupe de France, l’OL reste en course pour une remontée vers la 5e place. Cela dépendra notamment d’une énorme fin de saison, avec un premier obstacle de taille dimanche : l’OM.

Au moment de faire le bilan de la saison de l’Olympique lyonnais, qui sera probablement en deçà des attentes, il se pourrait que le chapitre du mois d’avril prenne une part considérable du livre. Entre les succès contre Paris (0-1) et Rennes (3-1) en Ligue 1 et la désillusion de la demi-finale de la Coupe de France à Nantes (1-0), l’OL sera passé par toutes les émotions. Mais alors que le sprint final est désormais enclenché, il n’a plus le droit à l’erreur lors des sept dernières journées, et cela commence dès dimanche avec la réception de l’OM.

La 5e place est à ce prix, mais la montagne à gravir s’apparente à l’Everest pour une formation qui n’a jamais su atteindre un tel niveau de constance lors de l’exercice en cours. Alors Alexandre Lacazette a exhorté la semaine passée ses camarades à prendre les matchs les uns après les autres. C’est peut-être bateau, mais comme tirer des plans sur la comète n’a pas fonctionné, utiliser une autre méthode n’est pas forcément une mauvaise idée.

A l'OL, on s'attend à "souffrir"

Prenons donc la rencontre face à Marseille dimanche à 20h45. Un choc en prime time, un test grandeur nature que les Rhodaniens ont interdiction de manquer. “C'est une super affiche à disputer contre une très bonne équipe. Il faudra être prêts à jouer et à souffrir car on souffre toujours face à l'OM, a prévenu Laurent Blanc. On va juger nos progrès. Ce sera difficile, ils ont un système fatiguant pour l'adversaire avec des joueurs techniquement au-dessus de la moyenne, mais on a du répondant même si on sait qu'on est moins impressionnants dans l'impact.”

Dans le camp adverse, on lutte pour le rang de dauphin du PSG, et pour l’heure, les Phocéens ont pris un peu d’avance sur Lens et Monaco qui s’affrontent ce samedi. Meilleure formation à l’extérieur, Marseille n’a perdu qu’une seule fois hors de ses bases, signe d’une machine bien huilée bâtie par Igor Tudor. Le Croate a d’ailleurs hâte de diriger son premier rendez-vous dans le Rhône. “C'est une rencontre de prestige, par l'histoire respective des deux clubs. Et à ce stade de la compétition, toutes les parties comptent. La motivation est là, on va essayer d'être à la hauteur de cette affiche, a-t-il clamé. L'OL a de très grandes qualités individuelles, on attendait d'ailleurs plus d'eux cette saison, avec le niveau de leurs joueurs.”

L'OL va un peu mieux, l'OM ne faiblit pas

Cette petite phrase pourrait faire sourire si elle n’était pas parfaitement légitime. Mais au premier coup de sifflet de l’arbitre, tout cela ne comptera plus vraiment, d’autant que les Lyonnais ont redressé la barre sur la phase retour, comme sait si bien le rappeler Jean-Michel Aulas. “On se sent bien, on sent qu’il y a beaucoup d’enthousiasme. Ça fait du bien d’être premier dans ce classement que vous évoquez, a glissé Jeffinho. S’il y a un pourcent de chance qu’on puisse arriver jusqu’à la 5e position, on va tout donner. Il y a une ambiance de travail très agréable et on fait tout pour aller chercher cette place qualificative pour l’Europe.”

Comme l’ailier brésilien, Laurent Blanc n’est pas euphorique et il a bien saisi l’ampleur de la tâche qui attend ses troupes dans cette quête du dernier strapontin européen. “Il faudra faire un parcours hors norme car tout le monde veut gagner. D'où on part, ce sera un exploit de le récupérer, mais je suis assez pragmatique. On verra plus tard, a éludé le Cévenol. On en discutera la semaine prochaine ou peut-être qu'on n'en parlera plus dès la semaine prochaine.”

En ce 22 avril, il est encore temps d’écrire sur le sujet, et ce grâce à une amélioration, non pas nette, mais suffisante dans l’état d’esprit (excepté l’accident nantais) et le jeu pratiqué pour enchaîner trois victoires de rang en Ligue 1. “C’est dû à la compréhension de ce qu'on demande. L’effectif vit beaucoup mieux, a justifié l’ancien sélectionneur français. Le foot est un sport collectif. On a retrouvé une équipe qui a envie de faire quelque chose. C'est la base mais ça n'a pas toujours été le cas.”

Un test grandeur nature pour le groupe lyonnais

Ce regain de confiance sera mis à rude épreuve dimanche soir face à Marseille, qui n’attend qu’une chose, mettre un coup derrière la tête de l’OL dans la course à la Ligue Europa Conférence. “Ils vont jouer à domicile, ils ont aussi des points faibles, comme nous. Il faudra être plus inspirés qu'eux, tant défensivement qu'offensivement, plus efficaces, a énuméré Igor Tudor. Pour le reste, j'aime cette rivalité, cela apporte plus de motivation, même s'il faut maintenir la concentration. Je l'ai ressenti cette semaine, en parlant avec certains joueurs. C'est plutôt intéressant.” S’il ne lutte pas pour un podium, l’Olympique lyonnais jouera tout de même très gros dans ce choc, et ses ambitions pour la fin du championnat passeront par un bon résultat contre l’OM.