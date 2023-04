Académie : derby de la peur entre l'OL et Saint-Priest en N2

Ce samedi, la réserve de l'OL reçoit l'AS Saint-Priest pour un derby dans le cadre de la 30e journée de National 2. Les Lyonnais ont absolument besoin des trois points pour respirer au classement.

La semaine dernière, la réserve de l'Olympique lyonnais s'est contentée du match nul (1-1) sur la pelouse d'Alès après avoir notamment été réduite à 10 à cause des blessures. Néanmoins, le point pris chez les Gardois reste très important dans la course au maintien de cette fin de saison. À six journées de la fin du championnat de National 2, les hommes de Gueïda Fofana accueillent l'AS Saint Priest ce samedi pour ce qui s'annonce être un derby crucial sur le plan comptable.

Se sauver pour enterrer

L'OL, 11e (29 unités) reçoit son voisin de l'ASSP (22) 15e et avant-dernier en quête de points. L'objectif pour les deux formations est évidemment de ne pas faire partie des cinq équipes reléguées à l'issue de la saison. Mais ce week-end, personne ne fera de cadeaux puisque les deux rivaux ont besoin de la victoire pour remonter au classement. Les partenaires de Gaël Nsombi possèdent seulement une longueur d'avance sur la zone rouge. Le coup d'envoi est programmé à 18 heures au Stade Gérard Houllier.