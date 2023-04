En marge du choc face à l'OM dimanche (20h45), Laurent Blanc a évoqué la course à la Ligue Europa Conférence. Si l'OL est revenu à 5 points de la 5e place, l'entraîneur lyonnais a qualifié de "miracle" une éventuelle qualification.

Difficile de savoir précisément quand se lance le sprint final en Ligue 1, mais l'affiche entre l'OL et l'OM programmée dimanche soir (20h45) ressemble à un bon coup d'envoi pour la dernière ligne droite du championnat. Laurent Blanc ne s'est d'ailleurs pas trompé sur la nature du test qui attend son groupe à Décines pour la 32e journée.

Pratiquement invaincus à l'extérieur sur cet exercice 2022-2023, les Marseillais représentent un obstacle de taille pour l'Olympique lyonnais. "On peut s'attendre à un super match contre une très bonne équipe. Ce sera difficile, a affirmé l'entraîneur rhodanien. Il faudra être prêts à jouer et à souffrir car on souffre toujours contre Marseille."

Le Cévenol n'a pas tari d'éloges au sujet de son futur adversaire. "C'est l'une des meilleures formations françaises pour moi. Elle se déforme constamment, donc ça peut amener des choses négatives, mais c'est beau à voir. Leur jeu demande beaucoup d'implication, c'est un foot total, a noté l'ex-sélectionneur des Bleus. Quand on est moins bien physiquement, c'est plus difficile à contrer."

"On n'a plus de joker"

De son côté, l'OL mise sur sa forme du moment. Malgré l'accident en Coupe de France contre Nantes (1-0), il a remporté ses trois dernières rencontres de Ligue 1 et il est actuellement en tête du classement sur la phase retour. "Et vous parliez de marasme (rires). Mais attention, l'analyse de la saison est la même. Effectivement, on prend des points, ça prouve des progrès, mais on n'a plus de jokers, a rappelé Laurent Blanc. Il nous faut prendre énormément de points et notamment à domicile. Ça nous met une pression supplémentaire. Soyons prêts", a-t-il prévenu, avant de rappeler que jouer la Ligue Europa Conférence serait un "miracle".

Pour le réaliser, il faudra combler les cinq longueurs de retard sur Lille (5e), sans oublier de dépasser Rennes (6e). Cela paraissait incongru il y a seulement quelques semaines, mais la petite dynamique récente a changé la donne. L'ancien coach bordelais et parisien l'explique entre autres par l'état d'esprit et une meilleure compréhension des consignes. Mais pas uniquement. "Il y a eu peu d'arrivées cet hiver et on s'aperçoit que les jeunes, ce sont mes grands amis, j'en parle souvent (rires), s'en sortent plutôt bien, voire très bien, a-t-il admis. La saison n'est pas terminée, je suis tolérant avec eux et exigeant car je les adore."

Une concurrence bienvenue

Pour cela, il n'hésite pas à les recadrer, à l'image de Rayan Cherki après la victoire à Toulouse. Mécontent de la première période du meneur de jeu, Laurent Blanc avait publiquement tancé le numéro 18. "S'il me répond comme en deuxième mi-temps, tant mieux. Je l'engueulerai avant le match la prochaine fois (il sourit). La concurrence est un élément déterminant dans un groupe, a-t-il assuré. Tu n'y arrives pas tout seul, mais avec 20-22 joueurs. On a eu des difficultés à comprendre tout ça car les mentalités n'étaient pas tournées vers un objectif commun, mais là ça va beaucoup mieux."

Enfin, le successeur de Peter Bosz sur le banc lyonnais a évoqué les progrès, particulièrement physiques, de Jeffinho. "Il nous amène de la concurrence devant, oui. Son adaptation a été compliquée, il n'a fait que courir au début, il a dû se dire qu'il avait signé dans un club d'athlétisme. Ce n'est pas facile mais on était obligés, il n'avait rien dans le moteur, a confié le technicien de 57 ans. Aujourd'hui c'est mieux, il arrive à mieux tenir le coup et il amène de la concurrence avec d'autres jeunes joueurs, c'est très bien."