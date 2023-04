OL - OM : respect mutuel entre Laurent Blanc et Igor Tudor

Pour la deuxième fois de leur carrière d'entraîneur, Laurent Blanc et Igor Tudor seront opposés dimanche (20h45). Les coachs de l'OL et de l'OM se vouent un respect mutuel, dû notamment à leur passé italien.

Dans leur manière de diriger leur équipe, Laurent Blanc et Igor Tudor ont deux visions différentes. Quand l'un est plus pragmatique et n'hésite pas à changer de système, l'autre est plus directif et ne jure que par le 3-4-3 ou 3-4-2-1. Incomparables sur le plan tactique, les deux hommes ont néanmoins beaucoup de points communs.

Tout d'abord, ils ont évolué au même poste dans leur carrière de footballeur. Défenseurs centraux reconnus, ils ont vécu une belle carrière en sélection, que ce soit avec la France et la Croatie.

Blanc apprécie le style de Tudor

Autre ressemblance, ils ont tous les deux joués en Italie à la fin des années 90 et au début des années 2000, l'un à l'Inter Milan (Blanc), l'autre à la Juventus Turin et à l'AC Sienne (Tudor).

Interrogé sur son homologue, le Cévenol n'a pas caché qu'il appréciait le style du Croate. "Il ne dirige pas comme il jouait. Il était un peu plus rugueux (rires). Mais c'est beau. Il n'est pas le seul dans ces anciens joueurs rugueux qui font évoluer leur équipe comme ça, c'est magnifique, a-t-il salué. C'est un très bon entraîneur."

"Un homme du football", Tudor à propos de Blanc

Informé de ces propos, le technicien phocéen a renvoyé la politesse à son futur adversaire. "Je le remercie pour ses mots. C'est une belle personne, un homme du football, un homme de valeurs, a-t-il répondu. Je l'ai connu pour la première fois avec la sélection croate, lors du Mondial 1998 en France, j'ai suivi sa carrière en Italie puis comme coach."

Avant de poursuivre. "Laurent Blanc fait du bien à ce milieu, j'apprécie ses principes. Après, il a raison. Joueur est un métier, entraîneur en est un autre, a confirmé Igor Tudor. Quand on joue, une partie relève de l'instinctif. Lorsque j'ai commencé à diriger des équipes jeunes, au fur et à mesure, j'ai pu voir ce que je voulais proposer comme jeu, voir ce que je pouvais améliorer, pour le transmettre ensuite à mes groupes."