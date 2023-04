OL : le calendrier de l'académie ce week-end

La fin de saison approche pour les équipes de l'académie lyonnaise. Ce week-end sera l'occasion de voir les jeunes de l'OL à l'œuvre dans les différentes catégories.

Comme pour la Ligue 1, le mois d'avril est synonyme de dernière ligne droite dans les championnats de jeunes. En plus de la réserve qui jouera très gros ce samedi contre Saint-Priest dans un duel pour le maintien (18 heures), d'autres formations de l'académie rhodanienne seront sur les terrains ce week-end.

La programmation se déroulera principalement dimanche, avec en attendant le choc OL - OM à 20h45, quatre rencontres pour les autres équipes de l'Olympique lyonnais.

4 matchs dimanche à 15h à Meyzieu

Les matchs auront tous lieu à 15 heures et à Meyzieu puisque les U14 et 15 affronteront Grenoble, tandis que les U17 recevront Mulhouse et les U19 le Paris FC.

En tête de leur groupe, les U15 ont un petit matelas d'avance sur le deuxième (neuf longueurs), Oullins, qu'ils tenteront de conserver, voire d'augmenter selon le résultat du Cascol. Deuxième, les U14 visent eux la victoire pour rester à portée du leader Saint-Priest, qui compte trois points et une affiche de plus que les Gones.

Objectif play-off pour les U17

A trois journées de la fin du championnat, les U17 ont leur destin entre leurs mains pour la qualification en play-offs. Ils comptent trois unités d'avance sur Strasbourg, second, qui accueille Nancy. Face à la lanterne rouge, les joueurs d'Amaury Barlet veilleront à faire respecter la hiérarchie pour ne pas voir revenir les Strasbourgeois.

Enfin, les U19 (6es) n'ont plus grand-chose à espérer sur les dernières rencontres. Avec huit points de retard sur le deuxième (Troyes), la phase finale est presque mathématiquement inaccessible à trois matchs du terme. Une déception pour l'effectif d'Eric Hély qui ambitionnait mieux, mais qui essayera de finir cet exercice 2022-2023 le mieux possible, à commencer par bien négocier la réception du PFC (9e) donc.

Le programme de l'académie de l'OL ce week-end :

Samedi 18 heures

OL réserve - Saint-Priest

Dimanche 15 heures

OL - Grenoble (U14 et U15)

Olympique lyonnais - Mulhouse (U17)

OL - Paris FC (U19)