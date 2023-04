Depuis jeudi, il n'y a plus aucun club français en coupe d'Europe. S'il n'est pas tendre avec le PSG, Laurent Blanc trouve aussi des circonstances atténuantes.

Que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue Europa, la Ligue 1 n'était déjà plus représentée depuis les 8es de finale. Il restait uniquement Nice en Ligue Europa Conférence, mais jeudi soir, les Aiglons sont tombés en quarts de finale contre Bâle, malgré une domination globale sur la double confrontation. Il n'y a donc plus de club français en lice en coupe d'Europe.

"Paris doit faire mieux"

Décevant pour le championnat français, qui est en plus sous la pression des Pays-Bas pour l'indice UEFA. Vendredi face à la presse, Laurent Blanc a livré son ressenti sur cette campagne ratée. "Nice a fait son parcours. À trois minutes près, il passait. La problématique, c'est que Paris doit faire mieux, a insisté le Cévenol, ancien coach de la maison parisienne. Si le PSG fait mieux, il vous donne des points supplémentaires."

Critique avec l'équipe de la capitale, l'entraîneur de l'OL a néanmoins donné des explications pour tenter de justifier ces manques. "En fait, on se bat toute la saison pour être en coupe d'Europe, mais il vous faut construire un effectif qui va avec et ce n'est souvent pas le cas. Car durant l'exercice, vous vous dites quand vous avez des blessures, des suspensions : ''Il ne faudrait pas que l'Europe brûle le championnat''. J'en veux pour preuve mon ami nantais (Antoine Kombouaré), il a joué à fond la Ligue Europa et voyez sa situation en Ligue 1 (15e à la lutte pour le maintien). Il faut donc un effectif de joueurs confirmés, et pas que des jeunes, et un groupe conséquent, a affirmé le technicien rhodanien. Et ce n'est pas toujours le cas."