Pas dans les plans de Xavi, Samuel Umtiti pourrait être libéré de son contrat le liant au FC Barcelone jusqu'en 2026.

L'histoire entre Samuel Umtiti et le FC Barcelone prend fin. Le défenseur a rejoint la Catalogne en 2016, après un Euro réussi avec l'équipe de France. Arrivé en provenance de l'OL pour une somme avoisinant les 25 millions d'euros, le Lyonnais s'impose comme un titulaire lors de ses deux premières saisons. Cependant, à son retour de la Coupe du monde en Russie, l'international français (31 sélections) ne parvient plus à enchaîner les matchs. Souvent touché par les blessures, "Big Sam" ne dispute qu'un peu plus de 40 rencontres de Liga en 4 saisons.

Un départ libre ?

Prêté lors du dernier mercato estival pour se relancer, Samuel Umtiti n'a pas laissé passer sa chance. Titulaire à 24 reprises en Serie A, le natif de Yaoundé s'est montré performant. Lecce a réalisé son objectif en se maintenant dans l'élite italienne. Le retour du Français au haut niveau n'a toutefois pas convaincu à Barcelone. Décidés à baisser la masse salariale du club, les dirigeants Blaugranes sont prêts à libérer le défenseur, selon Sport. Reste à trouver un accord avec le joueur, qui est sous contrat jusqu'en 2026.

En cas de rupture de son bail, Samuel Umtiti ne manque pas de prétendants. Si la piste d'un retour à l'OL, se serait un peu refroidie, le Gone plaît toujours en Italie et en Arabie Saoudite.