Mercato : l'OL et Textor sortent les muscles pour Cherki

Face à l’intérêt de Chelsea pour Rayan Cherki, l’OL a sorti les barbelés. John Textor ne veut pas dépouiller l’effectif de ses cadres. Seuls Castello Lukeba et Romain Faivre ont un bon de sortie.

John Textor sort les muscles. Le propriétaire de l’OL est attaqué de toutes parts, mais il ne compte pas se laisser faire. Entre la décision de la DNCG et les différents joueurs ciblés, le club lyonnais n’a pas forcément le temps de respirer. Et ce n’est pas l’intérêt nouveau de Chelsea pour Rayan Cherki qui va arranger les choses. Le Lyonnais a été désigné comme le remplaçant potentiel de Christian Pulisic, qui a finalisé son transfert à Milan pour 22 millions d'euros après être arrivé en Italie mercredi pour passer sa visite médicale. Chelsea aurait déjà sondé Textor sur sa volonté de se séparer de l’international Espoir d’après The Guardian. Les Blues ont reçu une fin de non-recevoir de la part de l’Américain qui ne souhaite pas dépouiller outre-mesure l’effectif de Laurent Blanc.

Textor veut retrouver l'Europe

À part Castello Lukeba, qui a fait l'objet d'une première offre de 25 millions d'euros du RB Leipzig cette semaine, et Romain Faivre, en passe de rejoindre Bournemouth pour 16 millions d’euros avant d'être prêté à Lorient, Textor n'est pas disposé à laisser partir d'autres joueurs cet été. Une stratégie pour permettre à l’OL de retrouver rapidement les coupes d’Europe et qui peut également être un moyen d’anticiper de possibles nouvelles sanctions si le club fait appel de la décision de la DNCG dans les prochaines heures et se retrouve dans l'incapacité de recruter.