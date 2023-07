Coupe du monde : Dumornay représentera l’OL avec Haïti

Recrue de l’OL l’hiver dernier, Melchie Dumornay représentera le club lyonnais avec Haïti. L’ancienne Rémoise fait logiquement partie des 23 joueuses retenues pour la Coupe du monde.

C’est un événement historique auquel se prépare tout un pays depuis des semaines. Le 22 juillet prochain à Brisbane, Haïti va disputer le premier match de Coupe du monde de son histoire. Un rendez-vous qui prend encore plus de valeur avec un duel contre les championnes d’Europe d’entrée de jeu. Face à l’Angleterre, le peuple haïtien comptera sur les performances de Melchie Dumornay pour faire un exploit. La joueuse de l’OL, bien qu’elle n’a encore jamais porté le maillot lyonnais, est l’atout numéro 1 d’Haïti. Sans surprise, elle fait logiquement partie des 23 joueuses qui ont été retenues pour la Coupe du monde et dont la liste définitive a été dévoilée mardi.

Avec l’Angleterre, la Chine et le Danemark de Signe Bruun, la tâche ne s’annonce pas facile pour Haïti dans le groupe D. Seulement, les pronostics n’étaient pas non plus en faveur de l’archipel lors des barrages contre le Chili. Pourtant, c’est bien Christiane Endler qui regardera le Mondial à la télé à partir du 20 juillet. Melchie Dumornay tentera elle d’écrire un peu plus sa légende à seulement 19 ans après avoir inscrit un doublé lors du barrage.