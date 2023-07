Avec l’arrivée de Laura Benkarth comme doublure, seule Christiane Endler était présente la saison dernière. L’équipe des gardiennes a subi une profonde refonte estivale avec Simon Pouplin comme nouveau coach.

Chez les garçons, Julian Pollersbeck et Kayne Bonnevie ont quitté le navire, laissant leur place aux jeunes Mathieu Patouillet et Justin Bengui. Le poste de gardien a connu quelques soubresauts cet été et pas seulement dans l’effectif de Laurent Blanc. Chez les Fenottes, l’heure est aux changements d’été.

Christiane Endler est toujours bien là et sera encore la numéro une dans la saison qui débute. Derrière la Chilienne, une réorganisation a eu lieu. Mardi, l’OL a annoncé la signature pour deux saisons de Laura Benkarth. L’Allemande, âgée de 30 ans et passée par le Bayern Munich, arrive comme doublure.

Pouplin, nouveau coach des gardiennes

Deux profils d’expérience pour accompagner la troisième gardienne bien plus jeune puisqu’elle vient seulement de réussir son bac, Féérine Belhadj. Déjà apparue dans le groupe professionnel la saison dernière, la jeune gardienne prend la place d’Alyssia Paljevic, en fin de contrat, dans la hiérarchie des portières lyonnaises pour le prochain exercice.

Ces nouveaux statuts ne sont pas les seuls changements, car un nouveau coach des gardiennes a fait son arrivée entre Rhône et Saône. Suite au départ de Christophe Gardié, ayant depuis rebondi à Lens, Sonia Bompastor a accueilli Simon Pouplin début juin. Le nouvel entraîneur est connu pour avoir évolué en Ligue 1 du côté de Rennes, Sochaux ou Nice avant de mettre un terme à sa carrière en 2018.