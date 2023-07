OL - Mercato : Laura Benkarth signe deux ans avec les Fenottes

À la recherche d’une doublure à Christiane Endler, l’OL a jeté son dévolu sur Laura Benkarth. L’ancienne gardienne du Bayern Munich a signé pour deux saisons.

La rumeur de fin avril disait donc vraie. Laura Benkarth va bien poser ses valises entre Rhône et Saône à partir de la reprise des Fenottes fin juillet. À 30 ans, la gardienne allemande vient de s’engager pour deux saisons avec l’OL et occupera le rôle de doublure derrière Christiane Endler. La Chilienne n’avait plus de numéro 2 depuis la fin du contrat d’Emma Holmgren à l’issue du dernier exercice.

Sonia Bompastor et l’OL étaient donc à la recherche d’une doublure et ont trouvé leur bonheur du côté de la Bavière. L’OL précise d’ailleurs qu’avec la fin de contrat d’Alyssia Paljevic, Féérine Belhadj est propulsée comme troisième gardienne au sein du groupe professionnel. Un début d’été rêvée pour la jeune Drômoise qui a eu son bac et signé son premier contrat pro ces derniers jours.

Trois Allemandes dans le groupe lyonnais

Ayant signé jusqu’en juin 2025, Laura Benkarth va, elle, apporter son expérience acquise en Allemagne depuis ses débuts professionnels en 2009. Formée à Fribourg, la gardienne a ensuite rejoint le Bayern Munich avec qui elle a remporté deux titres de champion d’Allemagne. Devenue remplaçante ces derniers temps, Laura Benkarth avait été championne d’Europe en 2013 et championne olympique en 2016 avec la sélection allemande. Elle retrouvera donc Dzsenifer Marozsan, qui a récemment prolongé, entre Rhône et Saône, ainsi que Sara Däbritz.