Après plus de dix ans en France, Janice Cayman va découvrir un nouveau championnat. La polyvalente Belge a quitté libre l’OL pour s’engager avec Leicester.

Elle l’avait concédé elle-même, elle avait fait le tour de la question en France. À l’OL depuis 2019, Janice Cayman avait auparavant évolué à Juvisy et à Montpellier. Onze ans après son arrivée dans le championnat de France, la Belge a donc profité de la fin de son contrat avec les Fenottes pour tenter une nouvelle aventure. À 34 ans, Cayman vient de s’engager avec la section féminine de Leicester dans le championnat anglais.

La durée du contrat n’a pas été précisé, mais après avoir joué en Belgique, aux Etats-Unis et en France, c’est un 4e pays que va découvrir la recordwoman de sélections belges. "Je pense que le moment était venu de venir ici, de croire en ce projet et d'espérer faire la différence. Ce sera un grand défi, mais c'est très excitant d'être dans un nouveau championnat, de rencontrer de nouvelles équipes et de donner le meilleur de moi-même."

Pendant les quatre années passées à l’OL, Janice Cayman a disputé 80 matchs, remportant huit trophées au passage dont deux Ligues des champions. Étant avant tout un joker de luxe, que ce soit sous Reynald Pedros, Jean-Luc Vasseur ou Sonia Bompastor, Janice Cayman va retrouver un rôle de titulaire chez les Foxes qui ont terminé 10es sur 12 la saison dernière en FA Women's Super League.