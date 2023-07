OL : Kumbedi évoque la concurrence avec Mata

Parmi les révélations de l’OL la saison dernière, Saël Kumbedi a vu Clinton Mata débarquer en ce début d’été. Le jeune latéral voit une concurrence saine s’installer.

Il a été l’une des très bonnes satisfactions lyonnaises la saison dernière. Cela place aussi le niveau de certains durant ce dernier exercice, mais Saël Kumbedi a surpris tout son monde. Arrivé sur la pointe des pieds fin août 2022 contre un chèque d’un million d’euros en provenance du Havre, le latéral a explosé à partir de janvier et la blessure de Malo Gusto.

À 17 ans (18 désormais), l’ancien Havrais a pris ses quartiers sur le couloir droit de la défense. Il lui reste encore à gommer certains défauts comme ces multiples cartons jaunes reçus, "un point qu’il travaille" et où Laurent Blanc ne le lâche pas même en ce début de préparation, mais Kumbedi est sûr de sa force. "Comme l’a dit Mbappé, on ne regarde pas l’âge. Si tu es bon, tu joues."

L'expérience contre la fougue

Fraichement reçu au baccalauréat, Saël Kumbedi est à présent impliqué à 100% dans le football. Il lui faudra ce maximum de concentration afin de confirmer. On dit toujours que c’est la saison la plus difficile et ce n’est pas pour rien que Laurent Blanc a voulu assurer ses arrières. Satisfait du jeune latéral, l’entraîneur de l’OL a souhaité un renfort d’expérience. L’arrivée de Clinton Mata a répondu à cette exigence.

Mis en concurrence, Saël Kumbedi n’y voit pas d’inconvénients avec un joueur dont il partage quelques racines africaines. "Pour moi, ça ne change rien, je me concentre sur moi, je ne regarde pas ce qu’il se passe à côté, assure-t-il sur OLPlay. Ça va être une concurrence saine, on va se motiver l’un et l’autre. Il est angolais, donc on a un peu échangé déjà et c’est un bon gars." L'expérience contre la fougue de la jeunesse, l'OL espère voir cette concurrence avoir un impact positif sur le terrain.