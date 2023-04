Saël Kumbedi (OL) déjà sous le coup d’une suspension

Saël Kumbedi, latéral droit de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Suspendu contre l’OM, Saël Kumbedi est déjà dans le rouge. Avec son jaune à Strasbourg, le latéral est de nouveau sous le coup d’une nouvelle suspension d’ici à la fin de la saison.

On ne lui enlèvera pas sa fougue et son entrain à ne pas se laisser déborder par son adversaire. Seulement, cette intensité défensive de Saël Kumbedi n’est pas forcément contrôlée à chaque fois. Le jeune latéral en est conscient, lui qui aime aller au duel. À 18 ans, il reste en phase de formation et va devoir travailler sur ce point-là, surtout s’il vient à devenir le titulaire à droite de la défense la saison prochaine. Beaucoup trop aggresif dans ses interventions, Kumbedi avait été suspendu contre l’OM lors de la 32e journée pour accumulation de cartons jaunes. De retour contre Strasbourg, l’ancien Havrais est déjà dans le viseur.

Ayant pris un nouveau jaune à dix minutes de la fin, il est de nouveau sous la menace d’un match de suspension pour les mêmes raisons que face à Marseille. Déjà sanctionné à Toulouse il y a deux journées, Saël Kumbedi va devoir se tenir à carreaux jusqu’à la fin de la saison, au risque de retourner une nouvelle fois en tribunes. Avec 8 jaunes en 15 matchs de Ligue 1, l’international U19 français est sur des standards dont Laurent Blanc se passerait bien.