En prévision de la saison prochaine, Gueïda Fofana commence à intégrer certains U19 à son groupe. L'amical remporté contre Gueugnon (3-0) ce dimanche a permis de faire un état des forces en présence.

Moins de 24h après une défaite "frustrante" contre le FC Thonon-Evian, Gueïda Fofana était de retour sur la pelouse du terrain Gérard Houllier ce dimanche. L’entraîneur de la réserve avait programmé un match amical à Décines afin de préparer la saison prochaine. La bande d’Eric Hély n’ayant pas de match de championnat ce week-end, un effectif composé de joueurs du groupe Pro 2 n’ayant pas ou peu joué samedi et quelques U19 a donc affronté Gueugnon en début d’après-midi. Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2000, le club de Saône-et-Loire est désormais relégable en National 3.

Dans ce dimanche ensoleillé, Fofana n’était pas à la recherche d’un résultat, mais a accueilli avec le sourire cette victoire 3-0 de l’OL. Il n’y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent pendant 90 minutes, mais le club lyonnais a pu profiter de deux penaltys sifflés pour prendre les devants. Une première fois avant la demi-heure de jeu grâce à Yannis Lagha, pourtant peu en réussite le reste du match, puis par Ibrahima Fall à un quart d’heure de la fin.

Ce dernier a profité de cet amical pour se mettre en évidence après une semaine de stage avec l’OL. L’attaquant fait partie des quatre jeunes joueurs (Kanté, Diop, Gueye) du Dakar Sacré Cœur à avoir passé la semaine entre Rhône et Saône. En plus de son but, Fall a été passeur décisif pour le troisième but d’Ali Hassan en devançant la sortie du gardien de Gueugnon (90e). De son côté, Moussa Kanté n’a pas été en réussite avec deux coup-francs qui auraient pu faire mouche.

La composition de départ de l’OL : Patouillet (cap) - Ali Hassan, Boueye, Marcao, Chaïb - Diop, Oliver, Iala, Fougeu - Lagha, Kanté

Les remplaçants : Degorce, Mounsesse, De Carvalho, Coponat, Gueye (g), Fall, Mbatshi, Kango