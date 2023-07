OL - Mercato : Faivre va atterrir à Lorient via Bournemouth

Désiré par le FC Lorient, Romain Faivre va prochainement rejoindre les Merlus. Sauf qu’avant ça, le joueur offensif de l’OL va faire un crochet par Bournemouth qui va mettre 16M€ sur la table avant de le prêter.

Lorient voulait Faivre et Faivre voulait Lorient. Les deux parties auront finalement bien gain de cause si l’on en croit les informations de Goal France. Bien qu’il soit parti aux Pays-Bas pour participer au stage de pré-saison de l’OL, Romain Faivre vit ses dernières heures avec le club lyonnais. Revenu entre Rhône et Saône après un prêt de six mois en Bretagne, le joueur offensif va retrouver les Merlus.

Sauf qu’avant d’arriver à bon port, il va faire une escale du côté de l’Angleterre et de Bournemouth. Dans le dossier Faivre, le club anglais devrait en effet rafler la mise avec un chèque de seize millions d’euros. Avec un contrat de cinq ans à la clé avec les Cherries, Faivre prendra ensuite la direction de Lorient pour un prêt d’un an.

Lorient et Bournemouth ont le même actionnaire

Ce scénario n’est pas nouveau. Il avait fait son apparition au début du marché des transferts. Finalement, Bill Foley, qui devait initialement investir dans le rachat de l’OL avec John Textor avant de se raviser, a fait marcher ses connexions pour contenter tout le monde. Devenu actionnaire à 40% de Lorient il y a quelques mois en plus de posséder Bournemouth, l’Américain fait coup double. Une stratégie à faire pâlir de jalousie John Textor. Quoi qu’il en soit, dans l’attente d’une visite médicale concluante, l’OL va limiter les dégâts dans ce dossier. Acheté 15 millions d’euros et deux millions de bonus, Romain Faivre va quitter le Rhône pour un montant identique, le prêt à Lorient durant l’hiver ayant été payant.